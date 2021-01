Lotta allo spaccio di droga: sequestrata a Torino la "droga del combattente", usata dai miliziani in battaglia

La chiamano la "droga del combattente" perché è una sostanza stupefacente utilizzata dai miliziani per prepararsi alle battaglie: l'hanno scoperta e sequestrata gli agenti di polizia durante un servizio a Barriera Milano , arrestando un 30enne nigeriano. L'uomo, a bordo di un monopattino elettrico, è stato trovato in possesso di 13 compresse, tra Tafradol e Royal, contenenti sostanze riconducibili al principio attivo del tramadolo. Creato in laboratorio negli anni Settanta, il tramadolo è un potente analgesico sintetico diventato una delle principali droghe a basso costo e viene spesso utilizzato dai miliziani per prepararsi ad affrontare le battaglie. Non essendo in grado di indicare la provenienza delle pasticche né di esibire alcuna prescrizione medica, l'uomo ha raccontato di averle acquistate a sua volta da un amico. Presso l’abitazione dell’uomo, però, gli agenti hanno trovato altri 18 blister, per un totale di 180 compresse, e pasticche di vario genere. Il trentenne è stato inoltre denunciato per ricettazione.

Dall’inizio dell’anno sono 30 gli arresti per spaccio la maggior parte dei quali riguardano stranieri anche se non mancano giovanissimi italiani con precedenti specifici per droga. Oltre i chili di droga sequestrati: marijuana in cima alla lista per quantità. Nella sola serata di giovedì gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno sequestrato circa un chilo di marijuana, nascosta nello zainetto di un cittadino italiano di 24 anni, incensurato. L’uomo, oltre la sostanza stupefacente, portava al seguito un bilancino di precisione e 740 in contanti, verosimilmente provento della propria attività di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato altra sostanza della stessa tipologia nella tasca interna di un giaccone ed in un pacchetto di sigarette riposto in una scatola portaoggetti. Scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio, è stato inoltre denunciato per rapina per aver sottratto, poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine, il cellulare ad un cittadino.