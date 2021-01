Rogo in un alloggio al pian terreno di corso Re Umberto: denso fumo nero dalle finestre

Intervento d'emergenza da parte dei vigili del fuoco pochi minuti fa per un incendio che si è sviluppato in corso Re Umberto, in un'abitazione del civico 96, proprio alle spalle del complesso dell'ospedale Mauriziano di Torino.

Ancora da ricostruire le cause del rogo, ma l'intervento ha richiesto circa un quarto d'ora di tempo prima di ricondurre la situazione in sicurezza. L'allarme è scattato dopo che una densa colonna di fumo nero ha preso a uscire da entrambe le finestre dell'alloggio, che si trova al pian terreno.