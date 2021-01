Non solo Covid, quando le "pandemie" hanno girato il mondo ma colpito le piante: dalla Febbre dei tulipani alla Ruggine del caffè

Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti, andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente), quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola delle persone. La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast "Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal direttore di Agroinnova - Maria Lodovica Gullino - e pubblicato nel 2014 da Daniela Piazza Editore.

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro modo, hanno segnato un'epoca.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente – spiega Maria Lodovica Gullino – Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle piante a nostro parere più significative e anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della patata in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con molti aneddoti e curiosità. Questo materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti di patologia vegetale, durante il prossimo semestre – continua il Direttore di Agroinnova – Chissà che così i miei studenti non possano imparare la nostra disciplina in modo più divertente, avvicinandosi, al tempo stesso, al mondo del teatro? Sarà comunque un esperimento interessante”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast, distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, la Febbre dei tulipani, la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi tulipani nel ‘600. A quei tempi i tulipani screziati, proprio a causa di attacchi di virus (allora ignoti), divennero richiestissimi dal mercato, tanto da far scoppiare una vera e propria bolla economica. Una crisi che assomiglia molto a quella vissuta nel 2007 per la bolla edilizia americana. Un segno di come le storie si ripetano nel tempo.

Seguiranno poi i racconti sulla crisi che colpì il basilico genovese, distrutto dalla peronospora nei primi anni del nuovo millennio (29 gennaio). Una malattia, arrivata da lontano, che i ricercatori di Agroinnova hanno toccato con mano e hanno aiutato a contenere, lavorando a stretto contatto con le aziende agricole della Liguria. Il profumatissimo basilico oggi resta un vero e proprio ambasciatore della Liguria nel mondo.

Navigando verso a Est, “Spore” sbarca il 5 febbraio a Ceylon (l’attuale Sri Lanka) dove viene ambientata una storia ricca di significati, tradizioni e ambizioni economiche. C’è infatti un motivo per cui gli inglesi bevono il tè. Pochi sanno che nel 1870 l’ex colonia inglese era la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il podcast tornerà il 12 febbraio poi in Europa su un’altra grande crisi economico-sociale dovuta agli attacchi di peronospora su patata e la grande carestia in Irlanda del 1845. Gli irlandesi avevano sviluppato una vera e propria dipendenza nei confronti di questa coltura e, quando si presentarono i primi sintomi sulle immense coltivazioni di patata, la crisi era già vicina. Una vera e propria soluzione per il contenimento della malattia si trovò solo a fine secolo.