Scuola, i volontari della Protezione civile alle fermate dei bus a Nichelino per vigilare sul distanziamento

Adesso che è ufficiale il ritorno a scuola anche degli studenti delle superiori, si pone il problema mezzi pubblici, visto quanto i trasporti sono stati veicolo di diffusione del virus. Ed allora il Comune di Nichelino ha deciso di chiedere l'aiuto della Protezione civile.

A partire da oggi, lunedì 18 gennaio, i volontari vigileranno alle fermate degli autobus per garantire il controllo sul distanziamento vicino alle scuole. In questo modo l'Amministrazione prova ad evitare gli assembramenti, al di là dei turni e degli ingressi scaglionati che potranno essere decisi dai vari istituti. Nei giorni scorsi ci sono state diverse riunioni online tra comuni, regione e agenzia per la mobilità per trovare soluzioni per garantire parametri di sicurezza, ma il tema dei controlli è uno dei nodi più complicati da sciogliere.

Dopo aver valutato la possibilità di coinvolgere la Polizia locale (ipotesi scartata perché non ci sono abbastanza uomini a disposizione), a Nichelino la soluzione è stata trovata con il coinvolgimento della Protezione civile.