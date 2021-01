Grido d'allarme dei commercianti sotto le finestre dell'Ascom: "Non possiamo andare avanti così. Non siamo gli untori" [FOTO E VIDEO]

"Stimiamo 3.000 aziende a rischio chiusura in tutto il Piemonte, per 18mila lavoratori. Servono strumenti e sostegno, ma anche puntualità nei ristori. Non siamo più disposti a passare per untori. E senza dimenticare che oltre al danno economico c'è anche lo spreco di cibo e di risorse, a causa della disorganizzazione". La voce di Alessandro Mautino, presidente di Epat Torino, è una delle tante che si sono raccolte questa mattina sotto la sede di Ascom Torino, in via Massena e in corso Stati Uniti, per un flash mob contro la strategia che ormai da un anno caratterizza la lotta al Covid.



Una strategia che nei giorni scorsi ha portato anche ad aperture contro la legge, che hanno inevitabilmente condotto a multe e ulteriori danni per la categoria: "Abbiamo diffidato i nostri associati dal farlo - dice ancora Mautino -. Comprendiamo il sentimento che ha portato a una scelta così forte, ma non possiamo condividere iniziative fuori dalla legalità. E rispetto a quello che si diceva, i rischi erano molto più gravi. Si tratta di un malessere che però deve essere ascoltato, dal governo e dalle istituzioni sociali. Tenere gli animi calmi è sempre più diffiicle: sembra ci sia accanimento verso le nostre aziende e la gente non capisce".

Un enorme striscione con scritto "#Basta" appeso ai balconi e poi decine di operatori, distanziati e con mascherina, a rappresentare fisicamente il disagio e la protesta. Ristoranti, bar, pasticcerie, ma anche gelatai, trasporti, agenzie di viaggio e addirittura maestri di sci. "Siamo di fronte a numeri impressionanti, con chiusure che a seconda dei settori possono andare dal 10 al 40%", dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia.

"Colpa anche dei dpcm che arrivano all'ultimo momento, ma anche di un sistema di colori che fa sì che nessuno capisca più niente. E poi i codici Ateco, che dimostrano per chi li usa una scarsissima conoscenza del nostro settore - prosegue Coppa -. Anche i ristori non bastano, rispetto alle spese che ha dovuto sostenere ogni attività, dietro la quale deve anche vivere una famiglia".