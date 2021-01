Una seduta del Consiglio regionale tutta dedicata al confronto con i vertici di Stellantis. Allasia: "Opportunità da non perdere"

Un confronto per discutere del futuro dell’auto a Torino: l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale chiede che nella prossima conferenza dei capigruppo si calendarizzi una seduta dove invitare il management di Stellantis.

“La fusione tra Fca e Psa può rappresentare per Torino e il Piemonte una grande opportunità di rilancio. Per questo credo però che sia importante un confronto con i vertici dell’azienda per conoscere i piani di investimento e di sviluppo”, spiega il presidente del Consiglio Stefano Allasia.

Progettazione, occupazione e centralità del territorio i temi su cui concentrare l’attenzione: “Servono nuovi modelli affinché la nascita di questo nuovo colosso dell’automotive si traduca in una crescita occupazionale per il nostro territorio. Torino nel nuovo gruppo deve essere protagonista, è iniziata una nuova era che porterà a sfide impegnative”, conclude Allasia.