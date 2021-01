Crolla muro in un centro di riabilitazione a Nichelino: nessun ferito, ma inagibile un'intera ala

Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 gennaio intervento di Vigili del Fuoco e Polizia municipale nel quartiere Castello a Nichelino, dove all’ interno di un centro di riabilitazione si è creata una crepa in un muro, che ha prodotto la successiva caduta di porzioni di tramezzo.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solamente un grosso spavento per il titolare dell’attività che in quel momento si trovava da solo nel locale. L'uomo, mentre stato svolgendo delle pratiche, ha sentito un rumore stridente mentre una crepa si formava letteralmente davanti i suoi occhi con la caduta di arredi e parti di intonaco. Spaventato, si è riversato sulla piazza per chiamare i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno puntellato la parete e fatto i dovuti sopralluoghi con il personale dell’ufficio tecnico di Nichelino, che ha disposto l’inagibilità delle stanze interessate dai cedimenti.