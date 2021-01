Un angolo verde sopra la metro: alla fermata Spezia spuntano nuovi alberelli

I nuovi alberelli piantumati in via Nizza

Sono stati piantumati, nei giorni scorsi, nuovi alberelli nello slargo di via Nizza su cui si affaccia la fermata Spezia della metropolitana. Un'operazione fortemente voluta dai cittadini per rinverdire un angolo di quartiere molto frequentato dai residenti, anche grazie alla presenza di diverse panchine ai piedi dello splendido murales del pittore bielorusso Dzmitryi Kashtalyan (in arte Dima).

La piantumazione è stata eseguita sulla banchina che va da via Stellone a via Varazze. "Non è che l'ultimo di una serie di interventi", ha spiegato su Facebook il vicepresidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano. Sono stati infatti anche installati transenne contro la malasosta sui marciapiedi e archi portabici, oltre all'incremento del verde verticale.

Una trasformazione, insomma, quella di via Nizza, ancora in divenire.