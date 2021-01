Donna investita sulle strisce da un pirata della strada: Santa Rita non si dà pace, continua il tam tam sui social

E' successo ormai due giorni fa, ma nel quartiere Santa Rita non si danno pace. Era la sera di martedì quando una donna di 30 anni, in corso Sebastopoli all'angolo con via Gorizia, è stata investita da un grosso Suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un urto che l'ha costretta al trasporto in codice rosso al CTO, la prognosi riservata e l'operazione per cercare di salvarle la vita. Un intervento - raccontano tra i vari interventi - che è andato bene. Ma la rabbia e la voglia di risalire al responsabile non si placano.

Fin dal primo momento, però, è scattata la caccia alla persona che si trovava alla guida del mezzo, che, oltre a non essersi fermato dopo l'incidente, si è anche dato alla fuga. La Polizia Municipale ha messo a disposizione i suoi numeri (011.01126510 – 011.01126284) per raccogliere eventuali testimonianze o indizi per poter risalire al pirata della strada.