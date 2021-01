“E’ qui la festa?”, a Torino la Polizia ferma festeggiamenti a base di droga

a Torino la Polizia ferma festeggiamenti a base di droga in un appartamento di via Riva del Garda

È da poco passata la mezzanotte quando alcuni vicini sentiti schiamazzi e musica alta provenire da un appartamento dello stesso stabile chiamano la Polizia. Effettivamente era in corso una festa.

Ci sono all’incirca una decina di ragazzi all’interno dell’abitazione di via Riva del Garda e tutti sono stati sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto delle normative anti Covid-19: non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento sociale. Giunti in camera da letto gli agenti sorprendono un 24enne che occulta tra la rete e il materasso un panetto di hashish. Ormai scoperto ha consegnato spontaneamente ai poliziotti altro stupefacente, della medesima fattura, che nascondeva in un sacchetto in cellofan all’interno degli slip.

Nel frattempo un altro giovane si trova sul balcone, al freddo, senza apparente motivo ma nella pianta viene trovata della cocaina, sequestrata a carico di ignoti. Scatta, quindi, la perquisizione nell’abitazione del ventiquattrenne dove viene trovato altro hashish, un bilancino di precisione e un coltello con evidenti tracce di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. In precedenza era stato sanzionato per possesso di droga.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 100 grammi di stupefacente.