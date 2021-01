Collegno dorme sonni tranquilli con i nuovi "cuscinetti" che frenano il traffico

Collegno può dormire su un comodo cuscino. È la novità che da Berlino è approdata direttamente in cintura ovest, che dà ufficialmente il benvenuto sul territorio collegnese al primo “cuscinetto” o, in termini tecnici, ai dossi berlinesi.

Una innovazione per Collegno che rientra tra i primi comuni non capoluogo di Italia a provare questa novità, subito dopo Torino e Bari.

Come suggerito dal suo nominativo, infatti, si tratta di cuscinetti installati lungo le strade la cui funzione è moderare la velocità di circolazione delle auto che, al fine di evitare sbalzi, devono rallentare.

Nati e sperimentati a Berlino, questi dossi non comportano inquinamento acustico per i residenti né disagi per gli automobilisti e i differenti veicoli.