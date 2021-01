Lezione a cielo aperto per il filosofo e docente Matteo Saudino, ideatore di BarbaSophia, che in piazza Castello, a Torino, ha incontrato gli studenti, circa duecento, di Rinascimento Studentesco', 'Last' e 'Priorità alla scuola'.

In prima fila, nella piazza che, ha detto il filosofo, "assomiglia oggi all'Agora di Socrate", sedute nei loro banchi, Anita, Lisa e Maia, le studentesse da cui è partita la lotta contro la Dad.