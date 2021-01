Sestriere, due scialpinisti in difficoltà portati in salvo dell'elicottero dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio sulle montagne sopra Sestriere per soccorrere due escursionisti in difficoltà.

Le squadre "91 Susa", quella dei volontari di Oulx, il nucleo Saf (speleo alpino fluviale) e l'elicottero Drago 66 si sono indirizzati verso le pendici del monte Fraiteve dove i due scialpinisti avevano richiesto aiuto dopo essere finiti in un salto di rocce durante la discesa. I due erano stati frenati dal manto nevoso particolarmente instabile in quel punto.

Dal cielo, l'elicottero ha individuato le persone in pericolo a quota 2.600 metri e le ha trasportate in un luogo sicuro più a valle. Infine, i due sono stati portati sul piazzale di Sestriere per ricevere le cure dai sanitari del 118.