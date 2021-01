Mirafiori Nord in un "cono d'ombra", Magliano: "Finalmente la giunta prende atto del problema"

L'amministrazione comunale mette sotto la lente di ingrandimento il problema di illuminazione nel quartiere di Mirafiori Nord. Merito di un'interpellanza di Silvio Magliano (Moderati), che ha segnalato in aula il malfunzionamento dei sistemi di illuminazione nelle vie Pertinace, Don Grazioli, Dandolo e Fatebenefratelli.

"Il sistema attuale - ha detto Magliano - è inadeguato e va cambiato. Per fortuna l'amministrazione ha garantito che i lavori per l'installazione dei nuovi led (progetto "Led per Torino") inizieranno entro l'anno in corso. Bene: non possiamo accettare una Torino a doppia velocità dal punto di vista del diritto a una pubblica illuminazione adeguata. Del tema i Moderati si occupano da tempo, in Comune e in Circoscrizione. Un quartiere ben illuminato è un quartiere sicuro. Mi auguro che alle parole seguano i fatti e che la promessa sia mantenuta: si parla di un investimento fino a 380mila euro per l'area della quale stiamo parlando. I cittadini aspettano da tempo un intervento risolutivo. Ascoltare e poi non agire scredita la politica e le Istituzioni: mi auguro davvero che questo non avvenga".