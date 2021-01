Rientro a scuola, Frediani (M4O): "Abbiamo chiesto dati sul contact tracing, tamponi e screening nelle rsa" "

"La retorica sulla scuola a cui abbiamo assistito in questi mesi, non scevra da polemiche strumentali, deve lasciare spazio ad un'analisi minuziosa dei numeri. Per questa ragione abbiamo nuovamente presentato un accesso agli atti per conoscere i dati trasmessi dalle aziende sanitarie locali relativi alle attività di contact tracing, esecuzione e refertazione dei tamponi, sorveglianza epidemiologica e screening in ambito scolastico. Fondamentale che la documentazione riporti i dati suddivisi per singoli plessi, per classi e sezioni". Lo ha annunciato la consigliera Francesca Frediani del neonato Movimento 4 Ottobre.

"Abbiamo chiesto inoltre di conoscere i dati trasmessi dall’Assessorato ai Trasporti e dall'Agenzia della Mobilità in merito all'effettiva attuazione degli interventi assunti per il potenziamento del piano della mobilità e alle eventuali problematiche emerse".

"Domani, inoltre, si terrà finalmente la seduta di Commissione congiunta tra Istruzione e Sanità. E' una nostra precisa richiesta che permetterà di fare il punto anche sul piano Scuole Sicure, che al momento non sembra aver riscosso particolare successo tra i destinatari e la cui efficacia non sembra particolarmente evidente".

"Il ritorno in aula deve avvenire nel modo più sicuro possibile per tutelare la salute di studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici. Accanto agli studenti che protestano per la DAD, ce ne sono altri che non nascondono i loro timori rispetto alla possibilità di contagiarsi e contagiare i parenti più fragili. E’ compito delle istituzioni prestare attenzione e dare risposte agli uni e agli altri".