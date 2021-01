Si finge magazziniere per rubare numerose confezioni di tonno, ma il piano non funziona: arrestato [VIDEO]

Aveva architettato una tecnica che credeva fosse infallibile, ma qualcosa non ha funzionato nel suo piano. Un piano che ha cercato di mettere in atto lunedì pomeriggio, quando si è recato in un supermercato di corso Bramante: qui, una volta raggiunta l’area dedicata allo scarico merci, ha prelevato un imballaggio contenente 20 confezioni di tonno direttamente da un bancale, proprio come se fosse un magazziniere. Poi, una volta eliminato l’imballaggio, ha fatto passare ogni singola confezione sotto il cancello carraio che delimita l’area privata, appoggiandole sul marciapiedi di via Menabrea, pronte per essere recuperate una volta uscito dal locale commerciale.

La strategia è stata ripetuta rientrando nel locale e riempiendo un carrello di confezioni di tonno più pregiate, per un valore di circa 160 euro, per poi ritornare nella zona vietata all’accesso ai non addetti nel tentativo di nascondere anche questi altri prodotti.





Questa volta, però, è stato notato da un dipendente - vero, in questo caso -, che lo ha accompagnato verso l’uscita. L’uomo, un cittadino italiano di 47 anni, ha provato a discolparsi e a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, minacciando anche un addetto alla vigilanza.Ha recuperato il pacco nascosto all'inizio della sua operazione di furto ed è scappato. Ma gli agenti di polizia lo hanno trovato poco dopo via Madama Cristina, dove alla vista degli uomini in divisa ha buttato in un cestino della spazzatura le confezioni di tonno rubate. Il valore della merce in suo possesso è stato stimato per circa 90 euro. Il quarantasettenne, con diversi precedenti, è stato arrestato per rapina e denunciato per possesso di un paio di forbici.