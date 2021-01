Torino piange Stefano “il barzellettiere”: per anni ha fatto ridere la città con le sue battute

Torino da oggi è una città meno divertente. Si è infatti spento Stefano il “barzellettiere” . Tantissimi i torinesi che in questi anni l’hanno incontrato almeno una volta. Al collo, sempre il solito cartello: “ Vendesi barzellette ”.

Chi l'ha conosciuto sa che Stefano, sempre con il sorriso e pronto a far sorridere gli altri, era solito regalare barzellette e battute. Ne compravi una e lui ne faceva una decina. “Sei stato un simbolo importante per questa Città. Hai fatto ridere e sorridere tante persone, che ti porteranno per sempre nel loro cuore. Grazie di tutto, fa' buon viaggio”, è il ricordo della sindaca Chiara Appendino.

“Oh, ci siamo beccati il virus cinese. E meno male, pensa se ci beccavamo l'originale” scrive invece sui social Max Casacci. “Addio Stefano, non so se mi mancheranno più le tue barzellette o le chiacchiere che ci siamo fatti”, il messaggio lasciato su Facebook dal chitarrista dei Subsonica.