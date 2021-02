Svaligiata la casa dello juventino McKennie, la Polizia indaga

La Polizia indaga sul furto avvenuto in casa del calciatore della Juve Weston McKennie. Il colpo è avvenuto mercoledì sera, durante la gara contro la Spal in Coppa Italia, quando i ladri hanno svaligiato l'abitazione del giocatore sulla collina torinese ben sapendo che lui non era in casa ma in campo.

Nella zona sono presenti molte telecamere di sorveglianza ed è proprio dalle registrazioni video, acquisite dalla polizia scientifica, che gli investigatori partono per cercare di individuare i ladri, entrati da una finestra del bagno, dopo aver forzato una serranda.

McKennie ha denunciato il furto di abiti e vestiti griffati, scarpe sportive e molto materiale tecnico.