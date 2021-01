Ex Embraco, Sicchiero: "Preoccupati per lo stallo. Attendiamo buone notizie dal Mise"

il sindaco di Chiero Sicchiero preoccupato per il destino dell'ex Embraco

"Stiamo seguendo con apprensione l’evoluzione del progetto Italcomp, che dovrebbe portare alla nascita di un polo italiano dei compressori attraverso la fusione dell’ex Embraco/Ventures con l’Acc. Un progetto annunciato ad ottobre dal ministero dello Sviluppo economico, a cui guardavamo con fiducia, perché finalmente sembrava aprirsi una concreta prospettiva per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento cittadino", ha dichiarato il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

"Ora c’è il rischio di uno stop da parte della Commissione europea al finanziamento statale di 12 milioni, il che vorrebbe dire rimettere tutto in discussione. Ancora una volta siamo solidali con i dipendenti ex Embraco/Ventures, che tra qualche mese vedranno scadere gli ammortizzatori sociali, e auspichiamo che al prossimo vertice al Mise, la sottosegretaria Todde possa comunicare qualche buona notizia anche per l’ex Embraco".

"Bisogna sbloccare la trattativa con Bruxelles o coinvolgere un nuovo socio. Abbiamo bisogno di segnali concreti, dopo anni di illusioni e amare delusioni", ha concluso Sicchiero.