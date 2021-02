Archiviata l'inchiesta sui "Torino Hooligans", non ci sarebbero state violenze o minacce

Archiviata l'inchiesta sui "Torino Hooligans" della curva Primavera, non ci sarebbero state violenze

E' stata chiusa con l'archiviazione l'inchiesta giudiziaria sui "Torino Hooligans", un gruppo di ultras granata presenti nella Curva Primavera dello stadio Olimpico, che ospitava le gare casalinghe del Toro.

Gli indagati erano 62. L'ipotesi su cui dal 2019 hanno lavorato gli inquirenti è che i tifosi occupassero posti loro non assegnati allo stadio. Secondo il pm Giuseppe Drammis non ci sarebbero state violenze o minacce su altri supporter granata per ottenere i posti o saltare le code all'entrata.

Il gip Alessandra Pfiffner ha accolto la tesi della procura.