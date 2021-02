Omicidio di Vistrorio, chiesto l'ergastolo per Alberto Diatto

per l'omicidio di Vistrorio, al tribunale di Ivrea chiesto l'ergastolo per Alberto Diatto

Il pm Daniele Iavarone ha chiesto l'ergastolo per Alberto Diatto, 61 anni, l'infermiere di Biella accusato di aver ucciso a Vistrorio, in provincia di Torino, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2019, il 57enne Roberto Moschini.

La richiesta di condanna è stata formulata in tribunale a Ivrea. Per l'accusa Diatto è colpevole di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Gli avvocati dell'infermiere, invece, hanno chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove o il riconoscimento della semi-infermità mentale o ancora che non venga riconosciuta l'aggravante.

La sentenza è prevista mercoledi 10 febbraio.