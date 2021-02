A Torino arriva la pericolosa "challenge del bus": ragazzini si appendono al pullman in corsa [VIDEO]

anche a Torino arriva la "challenge del bus": ragazzini si appendono al pullman in corsa

La pericolosissima "challenge del bus" sbarca all'ombra della Mole. La sfida che impazza tra i giovani di tutta Italia è tanto semplice quanto dalle potenziali conseguenze drammatiche: consiste nell'appendersi al retro di un bus in corsa.

Il tutto rigorosamente filmato e postato sui social network. Tik Tok e Instagram, in particolare, hanno raccolto decine di testimonianze delle bravate. L'ultima, in ordine cronologico, sulla linea 18 del bus Gtt che collega la zona Sud e la zona Nord della città, da piazzale Caio Mario a piazza Sofia.

Il video realizzato da un incredulo automobilista, vede due giovani incappucciati rimanere appesi al retro del bus prima di saltare giù, per fortuna senza conseguenze. Sui social si spreca invece l'ironia dei coetanei degli autori della challenge: "Torino città magica" o "quando non hai 1.50 euro per pagare il biglietto del bus" e "a mali estremi, estremi rimedi".

Tanti i giovani che hanno rivendicato come simili bravate siano state realizzate anche nelle loro città. Un segnale preoccupante di un fenomeno in continua espansione.