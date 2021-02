Concertino dal balconcino: il pm chiede l’assoluzione per Daria e Maksim

Il Concertino dal Balconcino è un’attività culturale rara che non provoca alcun disturbo e che quindi può proseguire senza interruzioni. Si può riassumere così l’intervento del pubblico ministero Marco Ghigo, che oggi pomeriggio ha chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” per Daria Spada e Maksim Cristan, ideatori del Concertino dal Balconcino, lo spettacolo in programma ogni domenica, dalle 17 alle 18, dal balcone di casa dei due artisti, nel cuore del Quadrilatero romano.

La coppia era finita a processo dopo che il vecchio amministratore di condominio aveva presentato un esposto in Procura. “Siamo molto sorpresi perché alla fine è stata l’accusa a chiedere l’assoluzione - spiega Maksim - forse ci si è resi conto che non siamo responsabili di alcun reato e che il nostro spettacolo ha un indubbio valore culturale e non disturba”.

Con l’inizio del processo lo spettacolo era proseguito, ma soltanto una domenica al mese. Poi la pandemia ha imposto la chiusura. “Appena possibile - conclude Maksim - riprenderemo l’attività, adesso ci sentiamo più forti, sappiamo che anche la legge è dalla nostra parte. In questi mesi, intanto, abbiamo scritto un libro dove raccontiamo tutta la nostra storia, compresa quella del processo”.