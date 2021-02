Cirio: “Rt scende a 0,82 e calano i ricoveri. Il Piemonte ha valori da ‘giallo’, ma serve prudenza”

Invita alla prudenza il governatore Alberto Cirio, ma restituisce numeri confortanti sul fronte della presione sanitaria piemontese e sull’andamento del contagio nella nostra Regione.

“Dati confortanti - spiega il presidente - ci sono tutti i presupposti affinchè il Cts domani confermi lo scenario attuale, ovvero, ancora una settimana gialla. Richiamo sempre alla prudenza. Solo così possiamo continuare a mantenere questo risultato“.

L’Rt medio, ha spiegato il governatore, passa da 0,89 a 0,82. L’Rt puntuale da 0,82 a 0,78. Un calo evidenziato a livello regionale anche nei ricoveri: la percenutale di posti letto occupati in terapia intensiva passa dal 26% al 24%, i ricoveri ordinari dal 40% al 37%.



La soglia di guardia per le terapie intensive è del 30% di posti occupati. Il 40% per i ricoveri ordinari. Il valore Rt che determina l’attivazione della “zona arancione” è fissato a 1.