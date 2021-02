I carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno denunciato un uomo per non aver messo in sicurezza due fucili da caccia.

I militari dell'Arma sono intervenuti in corso Savona, dove due persone stavano litigando per i confini tra i terreni di loro proprietà. Quando i toni del litigio si sono accesi uno dei due ha chiamato i carabinieri che, mentre cercavano di riportare la calma, hanno scoperto dietro la porta di un granaio i due fucili.

Le armi sono state immediatamente sequestrate.