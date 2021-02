Dopo il 'botellon' di Vanchiglia, tornano gli affollati aperitivi di Borgo Rossini

Le immagini del 'botellon' oltre l'orario del coprifuoco, andato in scena ieri sera nell'area pedonale di via Cesare Balbo in zona Vanchiglia, hanno fatto rapidamente il giro dei social scatenando le reazioni di residenti e non solo. A pochi metri di distanza, nella piazzetta di Borgo Rossini affacciata sulla Dora, è invece tornato prepotentemente in auge l'aperitivo.

Durante il primo sabato sera di zona gialla, infatti, i locali di via Reggio sono tornati a riempirsi. La coda per consumare in piazza, già nutrita alle 16.30, ha raggiunto il proprio clou un'ora dopo, in prossimità della chiusura (comprensiva, per i bar, di divieto di asporto) fissata per le 18. Oltre ai clienti regolarmente seduti ai tavolini, però, erano diversi anche i gruppi di giovani in piedi; se non si è trattato di assembramento vero e proprio, poco ci è mancato.

Tra i residenti, già abituati in tempi normali alla movida, le opinioni sono diverse e non sempre orientate alla condanna fine a se stessa: “I ragazzi - commenta R. - avrebbero bisogno di spazi adeguati non solo per aggregarsi, ma anche per sfogarsi: le istituzioni, a proposito, dovrebbero fare di più in modo da accontentare le esigenze di tutti. Capisco i giovani, che hanno voglia di ritrovarsi, anche se sicuramente ci vorrebbe più rispetto per chi vive nel quartiere”.