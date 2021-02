la quinta edizione del Carnevale di Nichelino sarà (causa Covid) la prima online

L'anno scorso i festeggiamenti si riuscirono ad organizzare in qualche modo, anche se in forma ridotta, perché la pandemia iniziò a manifestarsi a fine febbraio, prima di sconvolgere le nostre vite, abitudini, socialità. La quinta edizione del Carnevale di Nichelino sarà anche la prima dell'era Covid e per questo rigorosamente online.

Sarà comunque un evento speciale quello in programma sabato 13 febbraio, dalle ore 15.30, con “Carri, Coriandoli e Chiacchere” che andrà in diretta sulle pagine Facebook di TorinOggi e della Città di Nichelino. Un appuntamento da da non perdere e ricco di novità e allegria. . Per partecipare in diretta al concorso delle maschere rivolto ai bambini delle scuole primarie occorre prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 0110379600 entro il 10 febbraio.

Per evitare gli assembramenti vietati dalla normativa per la prevenzione dei contagi da Covid 19, quest’anno, il Carnevale nichelinese non potrà avere i carri in strada. Si è deciso allora di organizzare un evento online con giochi a premi per i bimbi. La trasmissione andrà in diretta su Facebook e poi, registrata, su PrimAntenna Tv dalle 21.30 di sabato 20 febbraio.

“Vista l’impossibilità di organizzare un Carnevale con carri, figuranti e maschere, abbiamo deciso di tenere un evento in diretta on line con la partecipazione di tanti ospiti, e con momenti di allegria e magici. Collaboreranno all’iniziativa diverse associazioni della città. I protagonisti veri saranno però i bambini che si collegheranno. I migliori costumi saranno premiati” dicono il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero.

Questo il programma del Carnevale online che sarà presentato da Mauro Forcina:

– Dal Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi: Cerimonia d’Investitura di Monsù Panatè e Madama Farina con consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco, alla presenza delle maschere e delle Autorità dei Comuni del Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione di Stupinigi: Beinasco, Candiolo, Orbassano, None, Vinovo. Presentano Elia Tarantino e Mauro Forcina.

– Carnevale Magico con Beppe Brondino. A cura di Ascom Moncalieri.

– Concorso fotografico rivolto ai bambini delle scuole materne: saranno premiati i migliori lavori “carnevaleschi” realizzati in classe. A cura di Pro Loco Nichelino.

– “5 anni da festeggiare” revival con i più bei carri delle sfilate passate. A cura dell’Ass. Patela Vache e di Ascom Moncalieri.

– Baby Dance, a cura di A.S.D. New Silvan School Dance.

– Concorso rivolto ai bambini delle scuole elementari: saranno premiate le migliori maschere regionali, le maschere dei personaggi dei cartoni animati e dei personaggi famosi. A cura di Pro Loco Nichelino e con il contributo delle Associazioni di via: Ass. XXV Aprile, Le Vetrine di Via Torino, Commercianti di Via Juvarra e Via Dei Cacciatori.

– Spettacolo circense, a cura di TeatrAzionE.- Filastrocche di Carnevale, a cura dell’Ass. Città Incantata.

– Dal Borgo Antico di Nichelino: Animazione in costume alla scoperta di curiosità e aneddoti su Madama Farina, Monsù Panatè e i Conti Occelli di Nichelino. A cura di Pro loco Nichelino e in collaborazione con il Gruppo Storico Conte Occelli e il Gruppo Officine della Memoria.

– Immagini dai più prestigiosi Carnevali d’Italia. A cura dell’Associazione Patela Vache.