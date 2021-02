"La Monorotaia di Italia '61 come la High Line di New York? Un sogno possibile"

Una nuova vita per la Monorotaia di Italia '61, prendendo spunto dalla High Line di New York? Sognare si può. Lo assicura il consigliere comunale Silvio Magliano (Moderati).

"La Giunta, rispondendo poco fa alla mia interpellanza sul tema - ha spiegato Magliano - si è detta d'accordo sul fatto che un simile progetto sarebbe interessante e darebbe valore a questa storica area da troppo tempo abbandonata a se stessa. Il piano dell'ingegner Luca Valzano consiste nel recupero e nella rifunzionalizzazione della Stazione Sud e del tracciato della Monorotaia, con la trasformazione del binario sopraelevato in una passeggiata aerea, con connessione diretta al Palazzo del Lavoro. Un progetto simile, dunque, al newyorkese High Line, parco lineare realizzato su una sezione in disuso della ferrovia sopraelevata West Side Line".

"Che l'Amministrazione stia prendendo in considerazione l'ipotesi - conclude Magliano - è già di per sé un fatto positivo: auspico, a questo punto, un incontro tra l'ingegner Valzano e la Giunta. Abbandonare Italia '61 nelle sue attuali condizioni significa calpestare la storia stessa della nostra città porgendo un pessimo biglietto da visita, proprio all'ingresso della città, a chi giunge da sud. L'auspicio è che il prossimo Governo possa prendere in considerazione questa progettualità per il Recovery Fund. È fondamentale costruire fin da ora le premesse affinché la prossima Amministrazione possa realizzare un intervento importante. La riqualificazione della Stazione Sud potrebbe ospitare nuove funzioni di pubblica utilità (per esempio una caffetteria al piano terra e uno spazio polivalente per attività socio-culturale al piano sopraelevato) e rappresenterebbe un esempio di innovazione e sostenibilità".