Come tracciare un pacco spedito dalla Cina

Sono sempre di più coloro che decidono di affidarsi a siti di e-commerce cinesi per compiere i propri acquisti. Il motivo, il più delle volte è legato al loro basso costo: non è infatti difficile trovare oggetti anche originali e particolari, difficilmente diffusi in Italia, a prezzi stracciati, ideali per abbellire il proprio ambiente domestico o effettuare un regalo speciale.

I problemi legati alla spedizione degli oggetti, però, rappresenta molto spesso un ostacolo per coloro che desiderano effettuare un acquisto di questo genere. Dovendo percorrere molti chilometri però, e dovendo superare diverse dogane, i pacchi provenienti dalla Cina tardano ad arrivare, causando un po’ di preoccupazione per gli acquirenti, che per paura di aver perso il loro denaro spesso richiedono il rimborso all’e-commerce. Per non farsi prendere dall’ansia ed essere a conoscenza dell’effettiva posizione del pacco che si sta aspettando, la soluzione è solo una: utilizzare il 4Px tracking. Ma di cosa si tratta nello specifico?

4Px tracking: le funzionalità

Il 4Px tracking è un servizio offerto in maniera completamente gratuita dalla piattaforma Ordertracker, che comprende più di 600 corrieri diversi. La sua utilità risulta decisamente vantaggiosa per tutti coloro che hanno effettuato un acquisto online e che desiderano seguire il percorso logistico che si appresta a fare il proprio pacco, seguendone nel dettaglio tutti i vari spostamenti. Il suo funzionamento è molto semplice ed intuitivo: all’interno del sito vi sono diverse sezioni, ciascuna dedicata ad un differente corriere.

Cliccando su quello di proprio interesse si aprirà un piccolo collegamento con una casella di testo nella quale inserire il codice di tracciamento che è stato trasmesso nell’email con la conferma dell’ordine. Giunti a questo punto, dopo aver inserito le cifre corrispondenti al pacco, basterà cliccare sull’apposito pulsante e automaticamente si verrà reindirizzati verso una schermata sulla quale comparirà la posizione dell’ordine aggiornato fino a quel momento. Sul sito Ordertracker è possibile rintracciare qualsiasi tipo di spedizione: questo è possibile grazie alla presenza di un database che raccoglie più di 600 corrieri diversi in oltre 200 Paesi del Mondo. Insomma, non ci sono confini per il servizio di questa preziosa piattaforma. Ma non è tutto.

Lo strumento di Ordertracker è indispensabile per i clienti che si apprestano ad effettuare un ordine in un e-commerce, tanto che questa piattaforma offre la possibilità alle aziende stesse di poter inserire un collegamento iFrame della pagina all’interno del proprio sito internet. Questo permette di offrire un servizio completo alla propria clientela, mostrandosi attenti alle reali esigenze degli acquirenti. Le conseguenze di queste attenzioni verso i propri clienti fa sì che la reputazione della stessa azienda aumenti, collezionando feedback positivi e incrementando le vendite e quindi gli affari.

In un’epoca in cui la concorrenza si fa sempre più spietata, la dimostrazione di offrire risposte alle effettive richieste dei clienti non può che essere un valore aggiunto al proprio marchio, e se si pensa che questo servizio viene offerto in forma gratuita si può intuire come questo possa rappresentare un valido alleato per far conoscere il proprio nome e aumentare le vendite.