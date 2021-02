Pinerolo, scoperto falso investigatore privato: parcelle da 10mila euro, ma nessuna autorizzazione

Parcelle da oltre diecimila euro sottoposte a clienti che rimanevano senza dubbio impressionati sia dalla pubblicità che si faceva tramite Internet, sia dalla strumentazione che aveva con sé: localizzatori gps, videocamere, registratori digitali e così via.

Solo che l'uomo non aveva alcuna licenza per svolgere quell'attività. E così gli uomini della questura hanno scritto la parola fine alla "carriera" di un uomo di 52 anni, residente a Pinerolo (dove aveva anche il suo studio), messo sotto indagine per i reati di truffa ed esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.



La sua strumentazione è stata sequestrata, così come altro materiale (su carta e informatico) trovato a sua disposizione. L'uomo ha precedenti specifici e in passato era già stato condannato per lo stesso reato. Pur senza abilitazione aveva accettato diversi incarichi da ignari cittadini che, solo dopo aver pagato le esose parcelle richieste, si sono resi conto di non poter esibire in tribunale le perizie richieste, in quanto nulle. Da qui è partita una denuncia per truffa nei confronti del falso investigatore privato.