La Scimmia in Tasca apre la campagna di tesseramento e chiede un contributo per la "cultura a km0"

L'associazione culturale Neutopia, grazie al sostegno di Casa Bottega, ha aperto a settembre 2020, nel quartiere di Barriera di Milano, il circolo La Scimmia In Tasca, centro culturale e coworking che organizza mostre, corsi, laboratori, concerti e un festival di poesia e street art, Poetrification, nella Circoscrizione 6 di Torino.

Il circolo è anche la sede della redazione di Neutopia - Rivista del Possibile, piattaforma editoriale online e cartacea che pubblica racconti, poesie, recensioni e reportage. "Come molti altri spazi sociali, a novembre il nostro circolo ha subito un brusco stop per la seconda ondata dell'emergenza pandemica da Covid-19 e abbiamo dovuto interrompere le nostre attività. Da allora abbiamo pensato a vari modi per mantenere lo spazio fruibile, da corsi online a un delivery culturale per diffondere la poesia di Torino nel quartiere. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che la cultura sia un bene di prima necessità , non soltanto utile ma necessario per la propria crescita personale e per raccontare l'affascinante storia di questo quartiere, ricco di bellezza e diversità che aspettano solo di essere riscoperte. Per questo motivo, per il 2021 abbiamo pensato lo slogan CULTURA KM0, per sottolineare che tutto quello che viene prodotto all'interno del nostro circolo è frutto della storia di questa città. Una storia fatta di arte, creatività, poesia popolare, teatro, musica e culture diverse".

Ora La Scimmia In Tasca ha riaperto i battenti con nuove attività e laboratori e per questo chiede un contributo ai propri clienti. "Abbiamo bisogno di voi per continuare a resistere! Sostenete l'arte e la cultura di Torino! Come? Con la tessera sostenitorə 2021 de La Scimmia In Tasca puoi avere una serie di ricompense, facendo una donazione da 5 a 40 euro. Shopper, magliette e il preorder del nuovo numero di Neutopia - Rivista del Possibile a tema DE-EVOLUTION, in uscita a marzo 2021. Insieme al nuovo numero della rivista puoi ricevere l'albo di vignette di Giannino Dari, Giannino da colorare male, che contiene tutte le vignette pubblicate finora su Neutopia nella rubrica Notiziario Interiore".