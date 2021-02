Essere commercianti nell'era Covid: oggi primo appuntamento con i corsi di formazione online a Nichelino

al via da oggi i corsi di formazione online per i commercianti di Nichelino

La settimana scorsa l'annuncio del lancio della nuova applicazione My Fidelity App (in collaborazione con i Comuni di Grugliasco e Rivoli), da oggi il via ai corsi di formazione gratuita per i commercianti organizzati dall'assessorato al Commercio insieme a Confesercenti Torino e Provincia. A Nichelino si prova a dare un sostegno ulteriore alle piccole aziende in un momento tanto complicato, a causa della pandemia.

Il primo di un ciclo di 9 appuntamenti è in programma oggi, martedì 16 febbraio, dalle ore 20.15 rigorosamente online sulla piattaforma Zoom. Il tema è: essere commercianti nell'era covid. Le iscrizioni sono aperte a tutti: per aderire una mail a 𝐦.𝐚𝐥𝐮@𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢-𝐭𝐨.𝐢𝐭. Per ulteriori info contattare il 𝟑𝟐𝟎/𝟕𝟔𝟗𝟔𝟕𝟑𝟏.

"Abbiamo proposto alla consulta del commercio, una serie di corsi di formazione di 18 ore a cui tutti i commercianti nichelinesi potranno accedere gratuitamente su web marketing, social media, business web, tecniche di vendita online e local marketing. Il tutto con un team di formatori che potrà seguire passo dopo passo chi desidera avere sempre più facilità nell'utilizzo del web" ha spiegato l'assessore al Commercio Giorgia Ruggiero.