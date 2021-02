a Torino due nuove scuole nel quartiere Vallette

Due nuovi presidi scolastici e formativi nel quartiere Vallette, una scuola superiore e una per adulti.

L'incontro per individuare una sede idonea a garantire il diritto allo studio degli studenti del CPIA1 (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) nel quartiere alla periferia nord della città, si è svolto questa mattina e sono due le soluzioni proposte dalla Città e che saranno ora valutate da Usr e autonomie scolastiche per la scelta migliore.

La prima ipotesi prevede di unire nell'edificio di via Magnolie 9 la scuola elementare Gianelli e la media Turoldo, per un totale di 12 o 13 classi a fronte della disponibilità di 22 aule più 6 locali accessori, mentre nella sede di via delle Primule-viale dei Mughetti potranno trovare spazio il CPIA1 di via Lorenzini e la nuova succursale dell'Itis Grassi.

Nella seconda ipotesi, invece, questi ultimi sarebbero collocati in affiancamento alle due sedi dell'istituto comprensivo Turoldo, il Grassi alla Gianelli e il CPIA alla media Turoldo.

Inoltre la Città Metropolitana ha chiesto al Demanio di effettuare un nuovo sopralluogo tecnico all'ex plesso Don Orione per creare un vero e proprio polo delle scuole superiori nel quartiere.