a Nichelino auto in divieto di sosta blocca autobus e paralizza via Torino

Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio, a Nichelino.

Un veicolo parcheggiato in divieto di sosta su via Juvarra ha bloccato il passaggio dell'autobus della linea 39. Il mezzo è rimasto fermo sulla centrale via Torino paralizzando il traffico per oltre mezz'ora. Due pattuglie della polizia locale hanno gestito la viabilità con un senso unico alternato e provveduto a far rimuovere il veicolo.

Il conducente, oltre ai costi della rimozione e alla multa elevata dai vigili urbani di Nichelino, dovrà rispondere anche di interruzione di pubblico servizio.