Controlli sulle strade: mille veicoli sotto la lente d'ingrandimento della Polizia

Tale Organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2011-2020, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche.

Sebbene i conducenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza siano stati solo 2 lo stesso non è accaduto per il rispetto dei limiti di velocità, dove in 30 casi gli autisti guidavano oltre ai limiti consentiti.