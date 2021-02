Nichelino, grosso incidente in via Debouchè: donna trasportata in gravi condizioni al Cto (FOTO)

Nichelino, grosso incidente in via Debouchè: donna trasportata in gravi condizioni al Cto

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 febbraio, si è verificato un grosso incidente a Nichelino, con un tamponamento a catena su via Debouchè, nella direzione che porta al centro città.

Una Citroën XSara guidata da un trentenne si è schiantata contro una Fiat 600 che a sua volta ha tamponato una Peugeot 206. L’urto, oltre ad aver distrutto la Fiat 600 ha incastrato tra le lamiere la conducente: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato la donna tagliando le lamiere, prima di affidarla alle cure dei sanitari del 118.

Portata al Cto di Torino in gravi condizioni per fortuna non è risultata in pericolo di vita. I conducenti della Xsara e della Peugeot sono risultati negativi all'alcool test e anche loro sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Sulla dinamica indaga la polizia locale di Nichelino: sul lato sinistro della carreggiata i segni della frenata della XSara per circa 40 metri evidenziano la velocità elevata o forse una distrazione del conducente.

Durante i rilievi, per consentire la pulizia del manto e togliere tutti i detriti, la strada è stata a lungo chiusa al traffico, con pesanti disagi per la circolazione.