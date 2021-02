Moncalieri: nel 2020 oltre 2 milioni dalle multe, ma nelle casse del Comune entra solo il 30%

I conti (fatti nei giorni scorsi) non tornano. O, meglio, c'è una spiegazione dietro a tutto. E' circa 2 milioni e 200 mila euro l'ammontare totale dei verbali per le violazioni del codice della strada redatti dalla polizia locale di Moncalieri per il 2020. Il dato è stato reso pubblico dall'Amministrazione.

Nelle casse del Comune, però, la cifra incassata è di poco inferiore ai 700 mila euro. Dove si nasconde l'errore? Semplicemente il milione e mezzo che manca è la somma di chi non ha pagato per nulla la sanzione ma anche la conseguenza del fatto che in molti, saldando nei primi giorni dopo la notifica della sanzione, hanno ottenuto un consistente sconto.

E così ciò che è rimasto nelle tasche di chi ha pagato subito le multe non è entrato nelle casse comunali. L'Amministrazione non vuole comunque parlare di ammanco ed ha confermato tutti gli impegni di spesa per il 2021, compreso lo stanziamento di 850 mila euro per il secondo lotto della nuova casema dei vigili urbani.