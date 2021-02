attentato in Congo, il cordoglio del Consiglio Comunale di Torino

Così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo presieduta da Francesco Sicari, in apertura della seduta di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, il Consiglio Comunale di Torino ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo.

“Il Consiglio Comunale si stringe alle famiglie delle vittime e ai loro colleghi, alla Farnesina e all’Arma dei Carabinieri”, ha dichiarato il presidente Sicari, a nome della Sala Rossa.