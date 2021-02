Covid, siglato un nuovo accordo tra Smat e Arpa Piemonte sul monitoraggio delle acque reflue

Nell'ambito del progetto di Sorveglianza Ambientale dei Reflui urbani in Italia (SARI) messo in campo dall’Istituto Superiore di Sanità per la rilevazione predittiva di SARS-CoV-2 nella popolazione, al quale Smat aderisce con l’obiettivo di fornire indicazioni tempestive sull’andamento dell’epidemia si è firmato oggi un accordo tra Smat e Arpa Piemonte.

In attuazione del progetto promosso dall'Iss, l'accordo, firmato dal direttore generale dell’Arpa Piemonte, Angelo Robotto, e dal Presidente Smat, Paolo Romano, sancisce un rapporto di collaborazione nell’attività di analisi delle acque reflue dell’area metropolitana torinese.