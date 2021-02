Vaccini, code e assembramenti all'Asl di via Gorizia. Cub attacca: "Sembra il circo equestre"

Code interminabili, assembramenti, polemiche e alla fine anche l'intervento della Polizia per provare a riportare la calma. Sono le scene che si sono registrate oggi, mercoledì 24 febbraio, al centro vaccinale di via Gorizia, a Torino, dove la somministazione dei vaccini agli over 80 e al personale della scuola hanno creato il caos.

Anzi, "il circo equestre", per riprendere le parole di Cosimo Scarinzi, delegato Cub Scuola. Una sua collega, che era in coda, ha raccontato un giorno di ordinaria follia: "Sono una docente convocata per effettuare il vaccino anti Covid alla Asl di via Gorizia per le ore 14.15. Ma alle 14.30 i vaccini sono ancora fermi alla lista dei convocati per le 13. Siamo in centinaia ad aspettare il nostro turno nel piazzale, senza transenne e sistemi che consentano il distanziamento".

"I dipendenti della Asl che dovrebbero farci entrare in ordine di appuntamento non sono organizzati, al punto che hanno iniziato a distribuire dei numerini che non tengono conto di alcuna lista di prenotazione. Ciò ovviamente causa caos e conseguenti assembramenti", ha proseguito l'insegnante, ricordando quanto visto con i suoi occhi.

"Voglio denunciare questa mancata organizzazione e rispetto delle norme anticovid proprio negli spazi in cui si dovrebbe forse stare maggiormente attenti", ha concluso la docente.