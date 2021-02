Piazza San Carlo, la figlia di Marisa Amato: "Mia madre ha sperato fino all'ultimo di farcela"

Oggi in Corte d'Assise a Torino, al processo per i fatti di piazza San Carlo, ha testimoniato Viviana D'Ingeo, figlia di Marisa Amato, la donna che morì il 25 gennaio 2019 dopo essere stata una delle oltre 1500 persone ferite nella calca scatenatasi la sera del 3 giugno 2017, durante la trasmissione su megaschermo della finale di Champions tra Juve e Real Madrid.

"Mia mamma ha sperato fino all'ultimo che la scienza e la medicina potessero aiutarla a migliorare", ha raccontato la figlia. Marisa Amato e il marito Vincenzo D'Ingeo, che a sua volta rimase seriamente ferito, non erano andati a vedere la partita: "Non sapevano neanche che c'era - ha spiegato il figlio Danilo - perché non hanno mai seguito il calcio. Era la loro consueta passeggiata per il centro".

La coppia fu travolta dalla folla in fuga in via Santa Teresa, a centinaia di metri dalla piazza. Viviana ha ricostruito le concitate fasi di quella sera: "Stavo mettendo a dormire le bambine ho sentito un boato da via Lagrange, dove abito. C'era gente impazzita. Correvano, urlavano, piangevano. Allora accendemmo la TV: su Sky parlavano di un falso allarme bomba. Dopo qualche minuto arrivo una telefonata da mio papà: lo sentii dire con voce rauca 'corri, sto morendo'. Andai il più in fretta possibile in via Santa Teresa facendomi spazio tra la gente".

"In Piazza San Carlo vidi uno scenario indimenticabile: sangue, vetri, caos. Non si poteva fare un metro senza calpestare qualcosa. Mio padre e lui mi disse 'Sto morendo, vai a cercare mamma'. Non era più con lui". Viviana ha spiegato che nei pressi "non c'erano nei poliziotti né soccorritori. Arrivò poi una pattuglia dei Carabinieri, i quali mi dissero di attendere un pullman perché di ambulanze non ce n'erano più. Poi da via XX Settembre spuntò una camionetta della polizia: la fermai e insistetti con gli agenti perché facessero salire mio padre. In mezzo si infilarono altri feriti". La centrale operativa indicò ai poliziotti di andare al San Giovanni Bosco.

Il procedimento in corso riguarda nove persone accusate di disastro, lesioni e omicidio colposo per le carenze organizzative e gestionali della serata.