Compra la patente su internet e provoca incidente: scoperto e multato di 5 mila euro dai vigili di Moncalieri

Un incidente ha fatto emergere la verità, mettendo nei guai il protagonista. E' successo ieri a Moncalieri, quando un uomo di origine peruviana è stato fermato dalla Polizia locale, dopo aver provocato un tamponamento fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il guidatore, infatti, è risultato essere in possesso di un permesso di guida italiano contraffatto, comprato su internet a poco meno di 50 euro. Lui aveva conseguito la patente in Perù, ma non aveva mai ottenuto la conversione per guidare in Italia ed allora ha provato ad arrangiarsi con la patente in qualche modo.

L'uomo ha collezionato una multa di 5 mila euro e il mezzo, un furgone adibito a trasporto di alimentari, è stato sequestrato.