Ex Juve Marchisio: "Se la politica cittadina ha bisogno, io ci sono"

"Se ci fosse bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci". Lo ha detto l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, che stamattina durante la conferenza stampa di presentazione di Skinlab, un centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici di cui é socio, é tornato a parlare del suo possibile coinvolgimento nella politica cittadina.