Smog, a Torino e provincia stop fino a lunedì per i diesel Euro 5

Stop fino a lunedì per i diesel Euro 5

A Torino, Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Cambiano, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Trofarello, Venaria, Vinovo e Volpiano prosegue fino a lunedì lo stop ai diesel Euro 5.

A seguito del peggioramento della qualità dell'aria, con il conseguente sforamento delle micropolveri, sarà ancora attivo il semaforo arancione previsto dal protocollo operativo delle misure antismog.

A Torino per i privati sono confermati i blocchi dalle ore 8 alle 19 dei veicoli diesel fino a Euro 5 e dei veicoli benzina Euro 1 (tutti i giorni, festivi compresi). Per il trasporto merci il divieto di circolazione è previsto per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 dalle ore 8 alle 19, nelle giornate di sabato e festivi dalle ore 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Permangono inoltre in vigore le limitazioni strutturali, con il blocco di tutti i veicoli Euro 0 e dei diesel Euro 1 e Euro 2 (fermi tutto l'anno con orario 0/24).

Lunedì prossimo i nuovi rilevamenti curati da Arpa Piemonte ci diranno se le limitazioni temporanee proseguiranno o saranno revocate.