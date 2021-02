I magistrati di AreaDG: a Torino troppi arresti di persone non pericolose

Dal 2014 al 2020 gli arresti registrati nel circondario giudiziario di Torino sono passati da 2.466 a 3.285, ma in molti casi - come spiegano i magistrati della sezione piemontese di Area democratica per la giustizia - si tratta di reati minori "goffe resistenze a pubblico ufficiale da parte di senzatetto o ubriachi, cessioni di modesti quantitativi di marijuana o hashish, furti in supermercato e altri reati commessi da incensurati o da giovani che poi risultano essere minorenni".

Dai dati estrapolati dall'associazione "le insicurezze sociali, reali o percepite, non vanno sottovalutate e la credibilità della giurisdizione passa anche attraverso la capacità di fornire risposte serie e tempestive a reati che quotidianamente quelle insicurezze alimentano. Le risorse, però, non sono infinite e concentrarle, anche in termini di forze di polizia, sugli arresti in flagranza per fatti minimi, innanzi tutto, implica, inevitabilmente, distogliere le indagini da fenomeni criminali più complessi".