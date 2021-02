Il Comune sposta il capolinea del 15, la rabbia di Circoscrizione 3 e Grugliasco: “Scelta inspiegabile”

La scelta del Comune di Torino di traslocare il capolinea del tram 15, spostandolo da Borgata Lesna a ridosso dell’ospedale Martini ha mandato su tutte le furie la Circoscrizione 3 e il Comune di Grugliasco.

Lo spostamento da via Brissogne a via Tofane, infatti, penalizzerebbe non solo Borgata Lesna, ma anche la Borgata Paradiso. Un territorio di 15.000 persone, tagliate fuori dal nuovo percorso del tram che conduce fino in centro e oltre. Ecco perché, la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, il sindaco di Grugliasco Roberto Montà, l’assessore alla viabilità e mobilità Raffaele Bianco e la coordinatrice alla pianificazione territoriale e alla Mobilità Elisabetta Malagoli, in un comunicato congiunto, esprimono forte contrarietà verso la scelta della Giunta Appendino.

“La scelta di interrompere il principale servizio di collegamento pubblico per un’area abitata da oltre 15.000 persone fra i Comuni di Torino e Grugliasco piuttosto che svilupparlo lungo l’asse Pronda-Marche è inspiegabile rispetto alla valorizzazione di un ambito di sviluppo urbanistico e a una visione internodale dei trasporti che colleghi la stazione FS di Grugliasco e il futuro polo universitario alla rete del trasporto pubblico locale” spiegano Circoscrizione 3 e Comune di Grugliasco.

“Arretrare il capolinea dai confini con la Città di Grugliasco all’Ospedale Martini - proseguono - è ancora più incomprensibile alla luce della scelta dell’Università di Torino di avviare la fase esecutiva della realizzazione del Campus universitario di Grugliasco che si svilupperà a fianco della nuova stazione e porterà quattro nuovi dipartimenti universitari e 10.000 studenti a dover raggiungere quotidianamente il nuovo plesso universitario”.

Da qui la controproposta, che verrà avanzata già oggi all’assessore alla Viabilità e Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra: “Il finanziamento di 9.500.000 di euro richiesto potrebbe essere più agevolmente e razionalmente utilizzato per sviluppare una rete di servizi di trasporto pubblico su rotaia adeguato fra la città di Torino e il nuovo campus lungo l’asse di via Monginevro e dell’ambito di sviluppo urbanistico Pronda 8.22, valorizzando l’area di Borgata Lesna e di Borgata Paradiso”.

“Il Campus universitario di Grugliasco costituisce un’occasione di sviluppo per l’intera area Ovest della città Metropolitana, ignorarlo nell’ambito di una richiesta di finanziamenti per un piano di trasporti locali pare assolutamente incomprensibile e rischia di ridurre le potenzialità dell’area in termini di insediamento di istituti di ricerca che di imprese ad alta innovazione tecnologica” concludono la Circoscrizione e il Comune di Grugliasco.

Lo spostamento del capolinea del tram 15 continua a far discutere.