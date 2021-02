I volontari dell'associazione Plastic Free ripuliscono Parco Colletta e la collina di Torino

Sempre più cittadini rispondono alla chiamata dell’associazione Plastic Free per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente aderendo alle raccolte dei rifiuti abbandonati nelle strade e nei parchi. Ogni weekend ormai è caratterizzato da sempre più appuntamenti in diversi comuni della Regione grazie ai volontari che diventano sempre più numerosi.

“Puntiamo a rendere un appuntamento fisso la raccolta di Plastic Free a cominciare da Torino coinvolgendo, grazie alla nostra azione di sensibilizzazione e al passaparola, un numero sempre maggiore di volontari ed associati. È meraviglioso vedere la risposta del territorio che c’è alla nostra chiamata", ha dichiarato Giulia Zaccaro, Coordinatrice Plastic Free Piemonte.

"La tutela dell’ambiente è una priorità per tutti noi e per il nostro futuro. Questo weekend a Torino si sono svolte due raccolte rifiuti nel comune di Torino, una nel parco della Colletta e l’altra sulle colline in zona Strada Pecetto. Ringraziamo tutti i volontari e l’Amiat per il loro prezioso sostegno”, ha concluso Giulia Zaccaro.