Torino, 100 alberi da frutto per i “Laghetti” della Falchera

Il parco 'Laghetti' della Falchera potrebbe presto dotarsi di un centinaio di alberi da frutto: è questo l'annuncio fatto dall'assessore all'ambiente di Torino Alberto Unia nel corso di una Commissione.

L'iniziativa rientra in un progetto da 270mila euro con cui la Città sta partecipando a un bando europeo nell'ambito del programma Horizon 2020, sollecitata da una mozione presentata dalla vice-presidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero.

L'area dei 'Laghetti' è stata individuata come la più adatta dove realizzare questo tipo di intervento: “Abbiamo dato seguito – ha specificato Unia – alla proposta della vice-presidente Ferrero inserendo la tematica nel Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde che, a proposito, si pone l'obiettivo di favorire la biodiversità dell'habitat urbano attraverso l'introduzione di frutteti in zone ben definite. L'innovativo progetto con cui abbiamo partecipato al bando europeo, di cui stiamo aspettando risposta, prevede proprio una 'foresta edibile'”.

A illustrare, nel dettaglio, l'intervento in cantiere è stato invece il tecnico del Comune Ezio De Magistris: “Gli orti associativi della Falchera - ha spiegato – hanno tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze degli alberi da frutto perché, grazie alla presenza dei volontari che già seguono le varie attività, possono essere monitorati quotidianamente. Per facilitare il tutto opteremo per specie che non hanno bisogno di eccessiva cura e collaboreremo con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Torino”.

Soddisfazione, infine, è stata espressa dalla stessa vice-presidente Ferrero: “Le Circoscrizioni - ha commentato – hanno grandi spazi verdi e i frutteti rappresentano un luogo di condivisione dove poter sviluppare socialità, promuovere la cittadinanza attiva e creare percorsi e buone pratiche di educazione ambientale”.