Aveva aggredito medici e infermieri del Santa Croce di Moncalieri: arrestato

Dopo ripetute denunce, alla fine sono scattate le manette. I carabinieri hanno arrestato il responsabile di diverse aggressioni al personale sanitario dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Finora, nonostante i provvedimenti del tribunale, aveva solamente l'obbligo di firma. L'uomo è stato ritenuto responsabile di varie lesioni personali e minacce non solo a medici e infermieri della struttura moncalierese, ma anche verso quelli dell'ospedale di Chieri.

Si tratta di un personaggio già noto alle forze dell'ordine, in quanto in passato era stato denunciato anche per minacce ed episodi di violenza ai danni di passanti ed esercenti di Chieri.