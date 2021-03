Covid, a Moncalieri la Croce Rossa accompagna gli anziani a vaccinarsi

A Moncalieri arriva un aiuto per gli anziani che hanno bisogno di un supporto per le vaccinazioni anti Covid.

Ad annunciare il nuovo servizio gratuito 'La Cri ti accompagna a proteggerti', dedicato agli over 80 che non possano raggiungere il centro vaccinale con mezzi propri, è il sindaco Paolo Montagna. "Se hai già l'appuntamento per fare il vaccino e sei in difficoltà a raggiungere il centro di strada Vignotto 23, i ragazzi della Croce Rossa Italiana - Comitato di Moncalieri possono venirti a prendere e accompagnarti".

"Se hai già ricevuto da ASL data e ora del tuo appuntamento per il vaccino, puoi chiedere alla CRI di venirti a prendere e accompagnarti. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 17", ha aggiunto il sindaco di Moncalieri. E' necessario essere prenotati almeno 24 ore prima della somministrazione del vaccino contattando il numero 391/4616977, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.

Intanto, nei locali di via Fiume 17bis, da oggi è aperto il "Punto CIE" di Borgo San Pietro per il rilascio della carta di identità elettronica: sarà attivo ogni mercoledì dalle 9 alle 12.30. Per le prenotazioni non cambia nulla: basta accedere al sito del Comune di Moncalieri e scegliere l'agenda "Sportello rilascio CIE di Borgo San Pietro - Via Fiume 17 bis".

"Grazie all'assessore Michele Morabito per il suo prezioso lavoro. Avviciniamo un servizio fondamentale a tanti cittadini di Moncalieri", ha commentato il sindaco Montagna.